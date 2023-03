Juventus, ricarica europea per giocare al top le sfide d’aprile: 9!

TORINO - Se è vero che “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”, allora queste vittorie europee in serie non potevano capitare in un momento migliore per la Juventus. Nell’ultima tornata di impegni con le Nazionali, i bianconeri hanno raccolto minutaggi capaci di tatuare sui loro volti sorrisi pieni: vittorie e non solo. Per esempio Vlahovic torna a Torino con tre gol in tasca, due dei quali decisivi nella parte finale del “derby” con il Montenegro: utilissimi per i tre punti e il riposizionamento di leader della Nazionale serba di Stojkovic. Anche il francese Rabiot e il polacco Szczesny rientrano alla Continassa col morale alto per le vittorie in Irlanda e contro l’Albania, idem per Fagioli, protagonista nell’amichevole dell’Under 21 contro l’Ucraina.