Juventus, la giustizia rallenta. Serie A fra i dubbi nel mese delle verità

L’auspicio, almeno sul rettangolo di gioco, è che un mese d’aprile infuocato si traduca in un maggio persino rovente. E, dunque, in un epilogo di stagione con la Juventus ancora protagonista tanto in Europa League quanto in Coppa Italia , poi in campionato chissà. Ecco, appunto: il campionato. La sorte dei bianconeri in Serie A, al momento, è legata agli sviluppi della giustizia sportiva almeno quanto ai risultati dei ragazzi di Allegri . E, per un verdetto definitivo, si rischia di arrivare davvero agli ultimi scampoli dell’ultima partita. In senso figurato e non.

I giorni della verità

Il mese di maggio, infatti, rovente sarà di sicuro dalle parti della Continassa. In campo si spera, in aula già si sa. Il motivo? Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta chiudendo in queste ore il secondo fascicolo d’inchiesta, quello che riguarda in primis le manovre stipendi e le partnership sospette, ma il via all’eventuale processo non sarà storia immediata. Anzi. Come prevede l’articolo 123 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, «il procuratore notifica all’interessato avviso della conclusione delle indagini entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini», fatto in seguito al quale «gli assegna un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». E venti più quindici, se le parti in causa prenderanno tutto il tempo a disposizione, come ampiamente possibile, significa arrivare a inizio maggio soltanto per conoscere i possibili deferimenti. A patto che, in precedenza, Chiné non decida di archiviare e gli indagati non optino per patteggiare prima dell’eventuale rinvio a giudizio.