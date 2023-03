Conte e la Juventus, il ritorno rimarrà soltanto un sogno

TORINO - Antonio Conte a Torino? Sì, è tutto vero. A Torino, Antonio Conte ci è già tornato per vivere in quella che da anni è la sua città e la città della sua famiglia, a cui si è ricongiunto dopo il divorzio consensuale con il Tottenham . Un addio che gli permetterà di stare vicino alla figlia Vittoria e alla moglie Elisabetta e ritrovare soprattutto quella pace interiore che era venuta completamente meno tra la morte improvvisa dell’amico fraterno e collaboratore nel club londinese, Ventrone , quella dell’ex compagno Gianluca Vialli e quindi l’intervento chirurgico per il sopravvenire di un problema risolto proprio con l’operazione a cui è seguita una convalescenza troppo veloce: tale da comportare un nuovo stop. Insomma Antonio Conte, a livello di mente e di corpo, ha saputo cogliere i segnali e con il giusto coraggio affrontare nel migliore dei modi uno dei momenti più in salita della sua esistenza.

Conte, ritorno alla Juve? No

Inutile far finta di niente e trascinarsi in un ruolo che non sentiva più suo per mille ragioni: da quelle legate a uno scarso feeling con troppi giocatori della rosa a una serie di perplessità più profonde che hanno cominciato a farlo riflettere su quella che sarebbe stata la scelta migliore. E allora ha agito con il fiuto e la pancia, ascoltando il suo istinto che gli ha detto “Stop”. Uno stop che secondo chi gli è vicino sarebbe destinato a non durare qualche settimana o mese. Il suo nome, appena ha firmato il saluto al Tottenham, ha subito innescato una serie di abbinamenti con i top club italiani. Tra questi, ovviamente, pure la Juventus qualora dovesse terminare il rapporto in essere e valido per le prossime due stagioni con Massimiliano Allegri. Ma il ritorno di Conte in bianconero non si concretizzerà. Tutto va nella direzione di un anno sabbatico, per ricaricare le pile e godersi quegli affetti che per troppo tempo ha sentito troppo lontani.