Juve, Fagioli e il milione di follower sui social: cuori e ringraziamenti

Nicolò Fagioli ha tagliato il traguardo del milione di follower su Instagram e ha deciso di celebrarlo con un video, o per meglio dire un reel volendo essere precisi, in cui è condensata la sua crescita esponenziale. Dalla promozione in Serie A con la Cremonese, alla convocazione in Nazionale Under 21, fino ad arrivare a primi gol con la Juve: quello a Lecce e, soprattuto, quello contro l'Inter festeggiato con un abbraccio intenso con capitan Danilo.