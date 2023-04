Juve, Ferrero al raduno dei club: "Momento complicato, torneremo a vincere"

TORINO - Una giornata importante per il tifo bianconero: prima l'adunata mondiale dei supporters bianconeri e poi sold out all'Allianz Stadium per l'inizio di un aprile intenso con la sfida tra Juventus e Verona. A dare la carica è il presidente Gianluca Ferrero che intervenendo alle Ogr di Torino, dove sono arrivati i presidenti degli official club Juventus di tutto il mondo, ha voluto ribadire dei concetti fondamentali del dna bianconero. Oltre 330 presidenti, provenienti non soltanto dall’Italia e dall’Europa, ma da tutto il mondo, si sono dati appuntamento nell’ex officina ferroviaria, ora centro convegni, per l’incontro annuale dove Ferrero ha portato il suo saluto.