Juve, Barrenechea promosso tra i grandi: l'annuncio del club

TORINO - Dal debutto in Champions League contro il Paris Saint-Germain fino alla storica partenza da titolare nel derby contro il Torino (primo giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un derby di Torino nell’era dei 3 punti), il giovane Enzo Barrenechea ha convinto Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha ufficialmente comunicato che il giocatore classe 2001 entra a far parte della rosa della Prima Squadra. Dopo aver messo in mostra le sue qualità prima con l'Under 19 e poi con la Next Gen il centrocampista argentino ha continuato il suo percorso conquistando la fiducia dell'allenatore allenamento dopo allenamento. Nel match di stasera contro il Verona Barrenechea (tra i convocati) potrebbe nuovamente strappare una maglia da titolare visto le assenze importanti a centrocampo.