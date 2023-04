Juve-Verona, tifosi compatti: la splendida coreografia dello Stadium

TORINO - "Uniti". È questo il messaggio dei tifosi della Juventus prima della sfida contro l'Hellas Verona. I supporters bianconeri, infatti, hanno mostrato questa coreografia poco prima del fischio d'inizio della gara contro i gialloblù di Zaffaroni. Cartoncini gialli al primo anello per formare la scritta mentre al secondo si forma uno sfondo bianco e nero. La squadra e il tecnico Massimiliano Allegri hanno bisogno dei propri tifosi in questa fase decisiva della stagione. Alla ricerca della rimonta Champions in campionato, nell'attesa di capire se verranno restituiti o meno i 15 punti di penalizzazione, la Vecchia Signora ospiterà martedì l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League mentre giovedì 13 aprile sarà la volta del primo round dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona. La Juve può contare sui propri tifosi, tutti "uniti".