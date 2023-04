Juve-Verona, Kean: “Lavoro per diventare uno dei più forti del mondo”

La Juventus batte 1-0 il Verona e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato dopo il 4-2 contro la Sampdoria e l'1-0 contro l'Inter. Così come all'andata al Bentegodi, a decidere la sfida è il numero 18 bianconero Moise Kean, ammonito subito dopo e squalificato per il match in programma sabato alle 20.45 contro la Lazio all'Olimpico. Al termine della partita contro i giallobù di Zaffaroni, il classe 2000 ha commentato: "Dopo la vittoria con l'Inter abbiamo motivazione per non mollare in quello che stiamo facendo. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare così".