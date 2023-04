Juve-Rabiot, cosa si nasconde dietro il discorso del leader

TORINO - Adrien Rabiot compie gli anni e fa il discorso del leader. Il ragazzo timido che arrivò a Torino 4 stagioni fa è solo un ricordo. Così, dopo aver spento le candeline per festeggiare il suo 28° compleanno davanti a tutta la squadra seduta a tavola alla Continassa, ne ha approfittato per spiegare al gruppo quanto sia importante il momento che la Juventus, intesa come squadra, sta vivendo: «Ragazzi, voglio ringraziarvi per gli auguri di compleanno ed è davvero bello per me poter condividere questo giorno con voi. Ormai mancano due mesi alla fine della stagione e dobbiamo dare tutti il 100% per cercare di vincere i due trofei per cui siamo in corsa. Il modo migliore è iniziare subito alla grande con la prossima partita contro l'Inter in Coppa Italia».