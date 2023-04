Juve, il fratello di Rabiot ironizza sui social: “Inter con e senza Var"

Juventus-Inter è proseguita anche dopo il triplice fischio del direttore di gara. Dopo le reazioni in campo, ci sono quelle che arrivano dai social nel day after. Di condanna nei confronti del razzismo da parte della Lega e dei due club, ma anche dei singoli calciatori come ad esempio Danilo e Lukaku. Restando su quello che è accaduto durante la partita e sul rettangolo di gioco, invece, arriva l'ironia social da parte del fratello di Adrien Rabiot, ovvero James.