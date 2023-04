Juve-Inter, Handanovic colpisce Cuadrado. Poi la reazione VIDEO

Da ex compagni di squadra ad avversari di rissa: Cuadrado e Handanovic ieri sono stati protagonisti dell'infuocato e increscioso finale di Juventus-Inter di Coppa Italia, un episodio che in queste ore viene vivisezionato dalle immagini a disposizione con le quali si cerca di ricostruire l'accaduto. Tra i due, che un tempo dividevano lo spogliatoio dell'Udinese, prima la discussione resta sul piano verbale e l'enfasi che la contraddistingue non sembra così fuori contesto - il finale rovente di una semifinale di Coppa Italia -, poi però probabilmente vola qualche parola di troppo e Cuadrado con la mano fa per allontanare il portiere nerazzurro : da quel momento la situazione degenera.

Il pugno di Handanovic prima della reazione del Panita

In tanti censurano il comportamento del colombiano, che viene immortalato mentre colpisce con un pugno il portiere dell'Inter. Quello che però questa ricostruzione sommaria non tiene in considerazione è che, visionando le immagini della colluttazione in maniera completa, emerge che il primo a colpire violentemente sul volto l'avversario è proprio Handanovic: il colpo è facilmente visibile grazie al movimento dell'asciugamano bianco che lo sloveno tiene in mano. Dopodiché, dopo un paio di secondi, arriva la reazione di Cuadrado, altrettanto indifendibile.