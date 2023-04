Milinkovic e Rabiot tra campo e mercato: incroci da Juve

Ci siamo quasi: domani si affronteranno le due seconde del campionato. Perché “due” seconde? La Lazio è dietro solo al Napoli in campionato , in una posizione di classifica in cui si troverebbe saldamente la Juventus se non ci fossero i 15 punti di penalizzazione, in attesa del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni previsto per il 19 aprile. Domani si capirà con maggiore chiarezza quale delle due filosofi e, se il sarrismo biancoceleste o il pragmatismo allegriano , prevarrà, ricordando che in stagione gli incroci sono già stati due e in entrambe le occasioni la Juventus ha sconfitto i rivali, con un netto 3-0 prima della sosta Mondiale nell’andata di campionato e l’1-0 griffato Bremer nei quarti di finale di Coppa Italia, sempre allo Stadium.

Lazio-Juve, Milinkovic e Rabiot protagonisti e uomini mercato

I protagonisti più attesi in campo hanno diversi punti in comune, non soltanto per il ruolo: oltre a essere uomini mercato, hanno storie che potrebbero in qualche modo incrociarsi nelle prossime settimane. E già in passato sono stati al centro di tante voci. Sponda biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, su quella bianconera Adrien Rabiot: passaggio di consegne? Presto per dirlo, anche se l’incastro era già stato sfiorato durante la scorsa estate: quando su Rabiot era piombato il Manchester United con un’offerta da oltre 20 milioni, la Juventus era pronta ad accelerare per il serbo con Lotito. Ma come sia andata la vicenda è noto: il francese, attraverso la mamma-agente Veronique, ha declinato la proposta dei Red Devils, preferendo rimanere a Torino con il contratto in scadenza a giugno 2023 e, nel frattempo, Milinkovic è rimasto a Roma per l’ennesima estate in cui sembrava destinato a salutare la Lazio e invece alla fine non si è mosso da Formello. Qualcosa, inesorabilmente, capiterà a breve, se non altro perché le situazioni contrattuali di entrambi i centrocampisti, domani uno contro l’altro in Lazio-Juve, sono spinose e vanno affrontate a stretto giro di posta.