La Juve e la giustizia sportiva: quando arrivano i verdetti

E dunque, sotto a chi tocca. La Juve non balla più da sola , anzi. In questo suo paradossale, pazzo, incredibile, assurdo campionato caratterizzato da penalizzazioni, perquisizioni, dimissioni, penalizzazioni, intercettazioni, revocazioni vien fuori un clima da “mal comune, mezzo gaudio”, per usare tra locuzioni e latinismi solitamente tanto cari a Claudio Lotito. Già si sapeva del Napoli e dell’affare Osimhen , in merito al quale la Procura del capoluogo campano ha chiesto una proroga per le indagini. Ma ora, appunto emerge che sono parecchie le Procure al lavoro.

Il Sistema Juve, le teorie della Procura e la prassi nel calcio

Ne consegue insomma che in molti inizino a guardare alle vicissitudini bianconere non solo con occhio torvo e moralizzante; o approccio utilitaristico, pure, considerando l’eventualità che i punti in classifica tolti ai bianconeri possano liberare posti in campionato, qualificazioni alle Coppe europee etc... Al contrario, capita che vi guardino con curiosità, preoccupazione, ansia: ché forse il “sistema Juve” teorizzato dalla Procura Federale - restando appunto in ambito plusvalenze - non era poi così atipico e isolato.