Allegri: Carvajal, la Juve Next Gen e il paragone con Real e Barcellona

Allegri, l'elogio alla Next Gen e il paragone con l'estero

L'allenatore ha spiegato i motivi delle assenze di Iling e Barrenechea contro la Lazio: Barrenechea e Iling non saranno della partita. Ieri (6 aprile 2023 ndr) hanno giocato con la Next Gen, vincendo una partita importante. Questo dimostra l’importanza che diamo alla seconda squadra. La Next Gen è l’unica squadra che può retrocedere ma non può partecipare al campionato di Serie D. Quindi contro il Sangiuliano era una partita decisiva e avrà fatto sicuramente crescere i ragazzi sotto l’aspetto mentale. I ragazzi sono andati, come è normale che sia“. Allegri ha poi fatto un paragone con le altre seconde squadre in Europa: “Mi sono fatto girare delle statistiche sulle seconde squadre del Real Madrid e Barcellona, che come esempio sono quelli più vicino al nostro. Ho visto tutte le presenze dei giocatori del Real, credo che Carvajal abbia 103 o 101 partite nella seconda squadra, gli altri circa 70. In Italia purtroppo siamo ancora un pochino indietro, bisogna che diamo un’accelerata. Bisogna che capiscano quelli della Primavera che giocare in C sarebbe già un bel passo importante“.