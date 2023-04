Lazio-Juventus, Allegri in conferenza: razzismo, Sarri, Chiesa e turnover

TORINO - La Juventus, reduce dall'1-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter, insegue la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dopo il 4-2 contro la Sampdoria e il doppio 1-0 su Inter (al Meazza) e Verona (in casa), i bianconeri volano nella Capitale dove sabato alle 20.45 sfideranno all'Olimpico la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Nell'attesa di capire se le verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione, la Vecchia Signora è alle prese con la rincorsa Champions e il quarto posto, attualmente occupato da Inter e Roma, è solo a sei lunghezze di distanza. La gara contro i biancocelesti, attualmente secondi in classifica con 55 punti, 16 in meno del Napoli capolista, rappresenta dunque un crocevia importantissimo per il raggiungimento dell'obiettivo. Vincere, poi, darebbe un importante slancio anche in vista dell'andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona in programma all'Allianz Stadium giovedì 13 aprile alle 21. Intanto, però, bisogna pensare alla sfida contro i biancocelesti, una partita che Massimiliano Allegri ha presentato nella conferenza stampa della vigilia.

Allegri in conferenza stampa in tempo reale "Prima di cominciare ci tenevo a fare un in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Gli mando un grosso abbraccio con grande affetto, sperando di rivederlo il prima possibile" ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Sulla Lazio: "La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile".

Allegri sugli episodi di razzismo e sugli infortunati Sugli episodi di razzismo: "La Juventus combatte tutti i gesti di discriminazione razziale, di qualsiasi tipo e continuerà a farlo". Sugli infortunati: "Chiesa sta meglio, ma come ho detto devo ancora fare le scelte. Forse ci sarà qualche cambio in difesa perché hanno giocato tanto. Alex Sandro sta meglio, può essere della partita. Gatti? È migliorato e può continuare a migliorare, lavoriamo per questo". Sulle inchieste delle procure di Roma e di Tivoli che vedono tra gli indagati numerosi dirigenti di Roma e Lazio (oltre che Salernitana) in merito a presunte plusvalenze: "Sono vicende politiche e giudiziarie in cui la Juventus pensa, lavora e si difende nelle stanze di competenza".

