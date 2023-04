Lazio-Juve, i convocati: mancano Pogba, De Sciglio, Kean...e Allegri!

TORINO - La Juventus ha ufficializzato le convocazioni per la trasferta di Roma contro la Lazio per il match in programma sabato (ore 20:45). Tra le assenze, oltre a Paul Pogba, Mattia De Sciglio e anche Moise Kean (squalificato), spicca quella di Massimiliano Allegri: l'allenatore bianconero non seguirà la squadra nella Capitale causa di una sindrome influenzale, il timone passa al vice Marco Landucci alla sua seconda partita stagionale da primo allenatore dopo quella in Coppa Italia contro il Monza negli ottavi di finale. Torna a disposizione invece Leonardo Bonucci.