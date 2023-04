Juventus, la probabile formazione con la Lazio: turnover Allegri

Archiviato il match di Coppa Italia contro l'Inter, la Juventus di Allegri è attesa dalla trasferta di campionato contro la Lazio dell'ex Sarri. In attesa di conoscere il verdetto finale sulla penalizzazione, la squadra bianconera continua la rincorsa verso il quarto posto e la sfida con i biancocelesti, che attualmente sono secondi in classifica a 55 punti, rappresenta un tassello importante. Come se la giocherà Max? Nella conferenza della vigilia non ha fornito molte indicazioni sugli undici che scenderanno in campo, ma dalle sue parole si presuppone che opterà per qualche cambio rispetto alla partita contro i nerazzurri.