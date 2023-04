Da Aglianese-Sangiovannese a Lazio-Juve: Allegri-Sarri, gli inizi

Allegri, Sarri e Aglianese-Sangiovannese

Tra i tanti temi toccati da Allegri in sala stampa, ovviamente immancabile la domanda su come immagina l'andamento della sfida di domani contro la Lazio. Di qui la sua risposta con tanto di amarcord: "Non vorrei che venisse fuori una partita come con la Sangiovannese, 0-0 senza tiri in porta. Sarà una partita equilibrata, mancano 10 partite e i punti sono importanti". Un aneddoto, quello sulla partita tra Aglianese e Sangiovannese, che narrò qualche anno fa anche Maurizio Sarri. Era il 2019, e l'allora allenatore proprio della Juventus raccontò ai microfoni di Sky degli inizi suoi e di Allegri: "Era un Aglianese-Sangiovannese. Allenatore dell’Aglianese era Allegri, della Sangiovannese io. Finisce 0-0. Tiri in porta 0. Alla fine un amico mi dice: Se siete due allenatori voi...”. Di fronte 19 anni dopo la prima volta, alle spalle esperienze importanti e trofei, a scapito di chi non ci credeva. Dalla Serie C2 alla Serie A, dai 1400 spettatori di allora ai più dei 50.000 attesi domani all'Olimpico: sarà, ancora una volta, Allegri contro Sarri.