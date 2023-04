Vlahovic, l'evoluzione del gol alla Juve. E quelle voci sull'Arsenal

DAll'INVIATO A ROMA - Dusan Vlahovic non segna in campionato dalla doppietta alla Salernitana datata 7 febbraio. Da allora ha trovato la via del gol in Europa League: l'ultima rete, importantissima per superare il turno e accedere ai quarti, è arrivata all'Europa Park di Friburgo , anche se su rigore. Bastano questi dati per capire facilmente quanto DV9 abbia voglia di spaccare la porta e tornare a fare ciò che ama più di tutto: segnare.

Dusan Vlahovic: il cambiamento nella Juve

In realtà Allegri lo sta apprezzando ancora di più in questa fase per il lavoro che sta svolgendo, di sacrificio e abnegazione per la squadra: aiuta di più, copre attraverso una preziosa opera di pressing, è maturato pure nella gestione del pallone. Ma l'istinto è sempre quello di fare gol e il digiuno comincia a essere lungo. Con la Lazio all'andata non aveva giocato, a causa di quella pubalgia che lo ha condizionato specialmente nella prima parte della stagione, poco prima di partire per il Mondiale in Qatar che non è andato come avrebbe sperato.