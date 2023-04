Juve, Bonucci punta 500 e Scirea: la classifica di tutti i tempi

Leonardo Bonucci si prepara a rientrare e a riprendere posto al centro della difesa della Juventus. Arriva proprio ora il momento cruciale, un finale di stagione in cui il capitano bianconero può riscattare un'annata travagliata. In campo manca dal 12 marzo, dal primo tempo della partita casalinga contro la Sampdoria. In campionato ha collezionato quest'anno 13 presenze (e un gol segnato), 6 in Champions (e un gol) e 2 in Europa League. E Bonucci spera di incrementare il bottino, anche per raggiungere dei traguardi personali per nulla banali.