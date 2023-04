Dybala di nuovo in maglia Juve nel video della "sua" canzone

“A veces me siento Dybala” ("A volte mi sento Dybala", ndr) canta ROS21, artista che ha dedicato la sua ultima opera al numero 21 della Roma, grande ex della Juventus. E la storia della Joya, dal bianconero all'Albiceleste al giallorosso, è narrata in versi e accompagnata da un intenso video che mostra alcune delle scene-simbolo della carriera del talento argentino che dai profili social ufficiali ha promosso la canzone che porta il suo nome e lo descrive come "un gladiatore" che "porta felicità alla gente". Leggi di seguito il testo integrale in spagnolo e la traduzione in italiano.