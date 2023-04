Plusvalenze Juve, Danilo e l'ansia -15: la rivelazione sullo spogliatoio

TORINO - " Domani dovremo essere la nostra migliore versione . Lo Sporting ha battuto l'Arsenal capolista della Premier, sono molto forti. Siamo consapevoli che non finirà tutto domani, ci sarà un'altra partita, ma servirà la nostra miglior versione per vincere. Troppi black out? La valutazione sulla partita con la Lazio deve tenere conto del fatto che loro fanno giocare male gli avversari, ma noi siamo sempre stati pericolosi, sfiorando più volte il pareggio. Le partite durano 95' e si può vincere in qualunque momento. Il rinnovo? È stata una scelta personale, senza dubbi. Questa è la mia quarta stagione qui e c'è grande sinergia con il club. È stata una scelta di cuore " . Sono le parole di Danilo , seduto accanto al mister della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Danilo, i giovani della Juventus e Amorim

"I giovani? Quando c'è una crisi c'è sempre un'opportunità e i giovani l'hanno colta. Hanno poi dimostrato di avere la qualità per vestire questa maglia. Chiaro, bisogna poi prendersi le proprie responsabilità a prescindere dall'età quando indossi la maglia della Juventus. In questo momento tutte le squadre sono stanche fisicamente e mentalmente. La differenza la farà chi riuscirà a mantenere lo stesso livello di concentrazione avuto per tutta la stagione. Il tecnico dello Sporting Amorim? Non smetteva di correre, aveva sempre voglia di vincere e prendersi qualsiasi pallone. E questo si vede in quello che ha portato allo Sporting che è una squadra che pressa tanto. È un po’ lo specchio di quello che è stato come giocatore.", le parole di Danilo in conferenza stampa.