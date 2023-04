Plusvalenze Juve e -15: modi e tempi del ricorso al Collegio di garanzia

Detto delle novità legate al secondo filone dell’inchiesta della procura federale (manovra stipendi, rapporti con agenti, partnership sospette con club) con annessa notifica di chiusura delle indagini, diventa però fondamentale concentrare l’attenzione sul primo, filone. Quello cioè legato alle plusvalenze in virtù del quale la Juventus è stata penalizzata di 15 punti in classifica e alcuni suoi dirigenti attuali o passati sono stati inibiti (da un minimo di otto a un massimo di trenta mesi). Ebbene, come noto l’iter è stato contorto e si è rivelato ricco di colpi di scena. In primo grado la Juventus è stata assolta (insieme con Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Chievo Verona, Novara e Pescara). E anche la Corte federale d’appello aveva prosciolto tutti gli imputati. Il procuratore Chiné, però, ha avanzato richiesta di revocazione della precedente sentenza ed è riuscito ad ottenere dalla Cfa le penalizzazioni di cui sopra.