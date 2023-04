Allegri dopo Juve-Sporting: Pogba, Perin, Gatti e il calcio equazione

Allegri dopo Juve-Sporting

Sulla partita della Juve: “Meglio nel secondo tempo col centrocampo a tre. Mi sono dovuto adattare mancando un po’ gli esterni, quindi ho messo quattro centrocampisti nel finale e siamo andati in difficoltà. C’è da fare i complimenti ai ragazzi”. Sul particolare episodio relativo al cambio di Paredes: “Paredes? Ha chiesto il cambio Locatelli, Paredes pensava di non dover entrare più e aveva dato via la maglia”. Sul tridente: “Il calcio non è un’equazione matematica, stasera ho messo i tre davanti e questo ci ha creato un po’ di difficoltà, dovevamo far meglio nel primo tempo nell’ultimo passaggio. Stasera è andata così, magari domenica lo riproporrò togliendo un difensore. Per dare equilibrio alla squadra bisogna affiancare giocatori con certo tipo di caratteristiche o perdiamo delle certezze”. Su Gatti: "Giocare nella Juve non è facile. Gatti è una spugna, apprende molto e ha molti margini di miglioramento".