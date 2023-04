Juventus, la gioia di Gatti è la base per il futuro

La gioia di Federico Gatti è così autentica che purifica una brutta partita. La storia del ragazzo, che in tre anni è passato dai Dilettanti a un gol in Europa, racconta il futuro della Juventus che da quella gioia, figlia di determinazione, umiltà, applicazione e tigna imprescindibili pilastri per la ricostruzione di un ciclo vincente. E lo stesso discorso vale per Mattia Perin, strepitoso nel sostituire Szczesny, colto da un malore. Lo stesso siparietto tra i due numeri uno, alla fine della partita, è un segnale incoraggiante sullo spirito che può forgiare la Juventus di domani. Non mancano, insomma, ragioni per essere ottimisti. Ma Gatti e Perin non devono essere il tappeto sotto il quale nascondere la tanta polvere della prestazione di ieri. La Juventus ha ripreso a giocare male.