Rovella aspetta solo la Juve: in tv guarda il match con lo Sporting

L'attaccamento alla maglia è una caratteristica che in un club fa la differenza, ancora di più se vesti quella della Juventus. Tutti remano dalla stessa parte per raggiungere gli obiettivi. Ed anche chi al momento non fa parte della squadra, fa sentire il suo contributo. Un esempio è quello di Rovella, che contro l'Udinese ha segnato il primo gol in Serie A e sta collezionando prestazioni di alto livello in attesa del suo ritorno in bianconero. Il centrocampista ha seguito la partita contro lo Sporting in tv e ha pubblicato anche una storia sui propri social.