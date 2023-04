Monza, la rinascita di Rovella: primo gol in A e la Juve si sfrega le mani

Qualità indiscusse, finalmente ora anche il feeling con il gol. Nicolò Rovella trova non solo la prima rete con il Monza , ma in generale la prima marcatura in Serie A. Il centrocampista di proprietà della Juventus ha segnato nella sfida con l' Udinese il gol del momentaneo 1-2, beffa per i biancorossi nel finale grazie alla trasformazione di Beto da rigore che ha fissato il risultato sul 2-2. Vittoria mancata per i brianzoli, ma gioia incontenibile per Rovella.

Rovella, primo gol in Serie A

Rovella, fino ad ora, aveva messo a referto soltanto 9 marcature in carriera: 3 nel campionato Under 17, 3 in quello Primavera e 3 con l'Italia Under 21. Dunque ancora nessuna rete in campionati professionistici coi club. Nonostante ottima qualità e 61 gare disputate in Serie A, non era mai riuscito a trovare la via del gol. Ci è riuscito alla 62esima presenza, in un match chiave per la classifica del suo Monza. Cinquantaseiesimo minuto di gioco: palla tra i piedi di Sensi che trova un corridoio incredibile per Rovella, che con il destro batte Silvestri e trova il momentaneo vantaggio dei suoi. Un entusiasmo incontenibile per il centrocampista, palesato in maniera evidente con la sua esultanza con annessa scivolata sul prato della Dacia Arena e urla al cielo. Dopo l'ottima prestazione nel turno precedente contro la Lazio, ecco che Rovella trova finalmente la gioia più grande. Ci aveva preso gusto tanto da sfiorare di testa la doppietta, salvo poi dover uscire per crampi poco dopo. Una prestazione di così alto livello da ricevere un enorme complimento nel post gara da mister Raffaele Palladino.

La Juventus osserva

Rovella fu acquistato dalla Juventus nel gennaio del 2021 ma lasciato in prestito al Genoa sia per la parte finale di quella stagione che in quella successiva, ovvero la 2021/22. Mesi non semplicissimi per società e calciatore, culminati con la retrocessione dei rossoblu. A quel punto i bianconeri hanno deciso di far proseguire il suo processo di crescita in un club ambizioso come il Monza, di comune accordo col calciatore che qualche tempo fa ha ammesso che avrebbe lasciato Torino solo per accasarsi coi biancorossi. E proprio lì il classe 2001 ha trovato tanto spazio, con ben 21 partite giocate tra campionato e coppa. Up & down normali per un calciatore giovane, in rampa di lancio e che sta accumulando maturità, ma le ultime uscite, coronate con il primo gol A, testimoniano la sua voglia di rivalsa e la crescita costante. I tifosi della Juve continuano a seguire con interesse le sue gesta, tanto più che lo scorso febbraio, dopo la grande prestazione col Bologna, inondarono i suoi social con tantissimi messaggi in cui gli dicevano di aspettarlo in bianconero. Una salvezza col Monza ancora da conquistare aritmeticamente, il primo gol in Serie A e la Juventus che lo aspetta: il futuro di Nicolò Rovella è ancora tutto da scrivere, ma la strada sembra ormai tracciata.