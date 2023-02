Juve, Rovella si è preso il Monza e i tifosi bianconeri: "Ti aspettiamo a Torino"

Nicolò Rovella si è preso il Monza e... i tifosi della Juventus. Il centrocampista classe 2001, di proprietà dei bianconeri ma in prestito ai biancorossi, prestazione dopo prestazione si sta trasformando in un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico di Palladino, che ora sogna in grande. Il Monza è stato autore di un'altra prestazione importante al Dall'Ara contro il Bologna vincendo di misura: tra i protagonisti, ovviamente, anche oggi c'è Rovella.