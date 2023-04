Casillas a vuoto: “Juve, la fine del tuo dominio un bene per la Serie A”

TORINO - La leggenda del Real Madrid e della Spagna, Iker Casillas, si è raccontato in un'intervista con Diletta Leotta su DAZN, affrontando diversi temi. Tra questi, anche la possibilità di giocare in Italia nel corso della sua carriera. Una risposta in cui lo spagnolo ha inserito una sua considerazione particolare sulla Serie A e sulla Juventus: "La Serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori. La verità è che il campionato italiano ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po’ noioso, ma ora il fatto che il Napoli, così come Inter e Milan negli ultimi anni abbiano fermato il dominio della Juve è un bene per il calcio italiano. Se ho mai pensato di giocare in Serie A? A dir la verità sì. Però, con il massimo rispetto per tutte le squadre, il Real Madrid è il Real Madrid".