Juve, perché l'articolo 4 può diventare un boomerang per Chiné

C’è un aspetto, su tutti, che ha colpito avvocati difensori, addetti ai lavori ed esperti di diritto nel momento in cui hanno letto la notifica di chiusura indagini che il procuratore federale Giuseppe Chiné ha inviato, mercoledì scorso, alla Juventus e a otto suoi attuali o ex dirigenti. Vale a dire il fatto che per la Juventus (e per otto suoi attuali o ex dirigenti) sia stata ipotizzata la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (slealtà sportiva) e non già dell’articolo 31 . Non è un dettaglio. E lo si intuirà, si spera, anche al netto di specifiche competenze in ambito di diritto.

Manovra stipendi, articolo 4 e articolo 31

L’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva è infatti inerente gli illeciti amministrativi, vale a dire «i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica»: si va dalla «mancata produzione dei documenti richiesti [...] dagli organismi competenti» al «fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali», passando dal «pattuire con i propri tesserati o corrispondere loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti». Insomma, casistica ottima e abbondante. La Juventus - risulta dalla notifica di chiusura indagini - è diventata oggetto di attenzione proprio per via della cosiddetta manovra stipendi delle stagioni 2019-20 e 2020-21, per via dei rapporti tra con alcuni agenti sportivi, per taluni presunti “rapporti di partnership” tra la Juventus e altri club. Insomma, pare evidente: a seguito di presunti illeciti amministrativi. E dunque, ci si chiede: perché il procuratore non fa riferimento a questo articolo a tema così specifico? Questo articolo - per inciso - che comunque prevede come pena la sanzione di ammenda con diffida (comma 1) oppure, comma 3, di «ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica». E perché, invece, ipotizza la violazione dell’articolo 4, più generico?