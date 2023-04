Bergomi elogia la Juve: "Sa vincere anche soffrendo"

Giuseppe Bergomi, ospite a Sky Sport, ha commentato il trionfo della Juventus sullo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. L'ex giocatore dell'Inter ha commentato l'atteggiamento della squadra di Allegri, il modo di approciare queste partite e la mentalità con cui porta a casa i risultati. "Vittoria sofferta, soprattutto nel primo tempo. La partita l'ha fatta quasi sempre lo Sporting, ma è la forza della Juve: quella di rimanere sempre in partita. La mentalità, quella dei grandi giocatori, soprattutto quelli in fase offensiva, di saper difendere, sapendo che il momento prima o poi arriva. Il gol è arrivato nel momento di maggior pressione, anche senza creare molto, ma la Juventus era lì. Calci d'angolo, situazioni da cross, palle passate davanti alla porta. Come al solito poi riesce a ottenere quel tipo di risultato e a difenderlo, soffrendo, come successo anche nel finale con le due parate (di Perin)."