Szczesny: "Infortunio spaventoso, Perin nostro eroe! Juve, fino alla fine"

Szczesny e il messaggio social

Lo stesso Szczesny, nel day after, ha voluto tranquillizzare tutti con un post sui propri canali social: "Beh, è stato spaventoso! Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e gli auguri di pronta guarigione. Sto bene, spero di tornare in campo il prima possibile! Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe ieri sera!! #finoallafine". Dunque arriva un messaggio rassicurante dal portiere polacco, ci ha tenuto a rassicurare tutti coloro che erano preoccupati per le sue condizioni di salute. In attesa del suo pronto rientro in campo, la Juventus potrà comunque contare su un ottimo sostituto, con Perin che ancora una volta si è dimostrato, nei fatti, un secondo portiere titolare.