Rabiot, il… Cavallo pazzo della Juve: adesso c’è anche la maglia!

Adrien Rabiot si è preso la Juventus a suon di prestazioni e gol. Dopo i primi tre anni vissuti tra alti e bassi, il centrocampista francese ha finalmente convinto Allegri ed ora è un punto fermo dei bianconeri, nonostante il suo futuro sia ancora tutto da decidere. I tifosi da tempo gli hanno dato il soprannome di "Cavallo pazzo", riferendosi alle sue grandi capacità di partire con lunghe falcate in progressione a campo aperto. Rabiot ha dimostrato di aver gradito da subito questo soprannome, come testimoniato dall'episodio in cui per un selfie con un tifoso indossò la maschera di un cavallo ma non solo.