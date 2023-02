Rabiot cavallo, il meme diventa realtà VIDEO

TORINO - Dal suo arrivo in Italia i tifosi della Juventus lo hanno ribattezzato 'cavallo pazzo', vuoi per sottolineare le poderose discese in progressione, vuoi per un rendimento - ad eccezione della vera e propria esplosione vissuta quest'anno - spesso altalenante. Parliamo ovviamente di Adrien Rabiot che, alla sua quarta stagione in bianconero, sta tenendo con il fiato sospeso i sostenitori alla luce di un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Al termine di Juventus-Nantes, match valido per l'andata dei play-off di Europa League terminato 1-1 tra le polemiche finali per la mancata espulsione di Castelletto e, soprattutto, il rigore non concesso dall'arbitro Pinheiro nonostante il richiamo del Var, l'ex Psg si è prestato ad un divertente filmato diventato immediatamente virale sui social.