Tifosi Juve, rabbia sulla Uefa e ironia su Pinheiro: “Centonze mano di Dio”

Il giorno dopo la rabbia, la delusione e l’amarezza sono ancora più forti. Sui social non si fa altro che parlare del rigore non concesso dall’arbitro Pinheiro nei minuti finali di Juventus-Nantes, andata dello spareggio Europa League poi finito 1-1. La parata di Centonze sul colpo di testa a porta sguarnita di Bremer e il giudizio adottato dal direttore di gara dopo aver rivisto l’episodio al Var hanno alimentato le proteste del tifo bianconero, più compatto che mai dopo gli ultimi avvenimenti extra campo. “La Uefa ha inventato un nuovo fallo in attacco” si legge in uno dei tanti tweet. Un rigore non dato che “ha del clamoroso, con l’aggravante che l’arbitro è andato anche a rivederlo al Var”.