Pinheiro, l’arbitro di Juve-Nantes già sotto accusa in Portogallo: la rabbia dello Sporting Lisbona

La partita tra Juventus e Nantes terminata 1-1 lascia l'amaro in bocca ai tifosi bianconeri per le modalità con cui è arrivato il risultato finale. L'episodio chiave del match è infatti il calcio di rigore non assegnato alla squadra di Allegri all'ultimo minuto, quando Centonze tocca vistosamente con la mano il pallone calciato di testa da Bremer , destinato ad entrare in porta. Secondo l'arbitro Joao Pinheiro , però, non è abbastanza per concedere il penalty neanche dopo averlo rivisto al monitor. Una decisione incomprensibile, come sottolineato anche dal tecnico bianconero e da Danilo nel post partita.

Pinheiro, il precedente con lo Sporting Lisbona

Non è la prima volta che il direttore di gara in questione finisce al centro delle critiche per le sue decisioni arbitrali. Proprio il 28 gennaio 2023, in occasione della finale di Coppa di Lega in Portogallo tra Sporting Lisbona e Porto (vinta dalla squadra di Conceicao), Pinheiro è stato duramente accusato da Miguel Braga, direttore della comunicazione dell'ex squadra di Cristiano Ronaldo. Riferendosi all'espulsione di Paulinho per due cartellini gialli in meno di dieci minuti Braga ha dichiarato: "João Pinheiro ha questa capacità di toglierci, ancora una volta, un titolo per la sua prestazione. È molto facile espellere giocatori dallo Sporting, è molto difficile espellere giocatori dal Porto". Insomma, un periodo decisamente non semplice per l'arbitro portoghese.