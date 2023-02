Juve-Nantes, Danilo: "Periodo non facile, ma quello è rigore e basta"

Il pareggio interno della Juventus contro il Nantes fatica ad essere digerito dai tifosi bianconeri e non solo. La squadra di Allegri , che all' Allianz Stadium non è riuscita ad andare oltre all'1-1 contro i francesi, oltre ai tre legni colpiti con Chiesa e Di Maria può recriminare sul clamoroso episodio che ha visto l'arbitro non assegnare un rigore solare ai bianconeri nell'ultimo minuto di gioco. Dopo le parole di Allegri ai microfoni è andato Danilo , leader della squadra che ieri ha indossato anche la fascia da capitano. Dopo aver rivolto un pensiero per Ganago , il terzino ha dichiarato: "Sapevamo che era un avversario con giocatori di qualità davanti e veloci, se non dai pressione ti mettono in difficoltà. Dobbiamo migliorare le scelte negli ultimi metri, quando accelerare e quando rallentare. Dovremo essere più cattivi".

Danilo: "Quello è un rigore netto"

Danilo ha poi parlato dell'episodio inerente al rigore non assegnato sul colpo di testa di Bremer: "Le conclusioni vanno fatte su tutta la partita. Non è un periodo facile. Per me è rigore netto, non mi nascondo, è rigore e basta" per poi concludere con una riflessione in vista della partita di Serie A contro lo Spezia: "Dobbiamo migliorare nelle scelte e nell’intensità, capire quando gli altri vanno in difficoltà, così la partita diventa più facile. Domenica c’è lo Spezia, fortunatamente si gioca tanto e nella prossima partita possiamo fare meglio e riprendere fiducia".