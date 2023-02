Juve-Nantes, Marchisio esalta Danilo e attacca: "Era rigore ma il -15 è l'ingiustizia vera"

TORINO - Finisce 1-1 l'andata dei playoff di Europa League tra Juventus e Nantes. Ai bianconeri non basta la rete di Vlahovic per portare a casa il primo round della doppia sfida contro i francesi - ritorno in programma giovedì prossimo -. C'è però grande rabbia per il rigore solare non concesso dall'arbitro Pinheiro nell'ultimo minuto di recupero. Il direttore di gara portoghese va a rivedere l'episodio al Var e anziché indicare il dischetto segnala un fallo in attacco di Bremer. Al triplice fischio, Claudio Marchisio si è soffermato sulla grandissima prestazione del brasiliano Danilo: "Non voglio entrare nella partita questa sera. Voglio soltanto fare i complimenti a Danilo, perché poche volte ho visto un giocatore, straniero, così importante in campo come fuori nella Juventus. Sempre lucido, critico quando deve esserlo e positivo nei momenti giusti".