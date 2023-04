Juve, Barbieri all'esordio: "Grande gruppo, ho cercato di dare il massimo"

REGGIO EMILIA - La prima volta non si dimentica, anche se arriva una sconfitta: Tommaso Barbieri ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la Juventus nel ko sul campo del Sassuolo per la formazione di Allegri. Tecnico bianconero che ha dato fiducia al giovane esterno bianconero nella trasferta di Reggio Emilia, concedendogli 57 minuti prima della sostituzione con Cuadrado arrivata con il punteggio ancora fisso sullo 0-0. Barbieri ha commentato così il suo debutto da titolare con la Juventus ai canali ufficiali del club.

Barbieri sull'esordio con la Juventus

"Un'emozione incredibile per me, esordire da titolare: mi spiace molto, però, per il punteggio della partita. Ho cercato fin dall'inizio di dare il massimo, i miei compagni mi hanno aiutato molto e fatto i complimenti, perchè sono davvero un grande gruppo. Il mio esordio è la conferma della bontà del progetto Next Gen".