John Elkann: "La Juve nega ogni llecito". La lettera agli azionisti

TORINO - John Elkann ha inviato la consueta lettera agli azionisti di Exor, la holding che controlla la Juventus, facendo il punto sulla situazione attuale del club bianconero: "In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Ha registrato una perdita significativa di 239 milioni nell'anno e, per la prima volta dal 2011 la squadra maschile non ha vinto nessun titolo. Ma sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il consiglio di amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell'anno".