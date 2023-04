Giovinco e il retroscena sulla Juve di Conte: cosa fece una volta a Buffon

In una stagione ci sono sempre degli episodi che restano nascosti, anche quando in campionato va tutto liscio e si conquistano 102 punti. Torniamo indietro al 2013-2014, sulla panchina della Juventus c'è Antonio Conte e in porta Buffon. L'ex portiere bianconero e l'allenatore hanno avuto un piccolo diverbio e a raccontare il retroscena ci ha pensato Giovinco a Cronache Live.