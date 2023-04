Juve, Alex Sandro esalta Fagioli e sulla sentenza: "Testa solo allo Sporting"

LISBONA (Portogallo) - La Juventus si prepara per il ritorno dei quarti di Europa League sul campo dello Sporting, alla vigilia del match parla in conferenza stampa e ai microfoni di Sky, Alex Sandro che avvisa i compagni bianconeri: "L'andata è stata molto intensa e mi aspetto un ritorno altrettanto intenso. Domani dobbiamo vincere. Ci aiuterà a crescere come squadra e continuare il nostro percorso". Un match decisivo per la stagione bianconera, in attesa della sentenza da parte del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione sul -15: "Certamente recuperare i 15 punti sarebbe importante, ma ora dobbiamo pensare solo a giocare la partita di domani sera. Stanno lavorando gli avvocati e la società, noi dobbiamo pensare solo a questa partita, dobbiamo giocare al meglio e passare il turno. Speriamo di poter riavere quei 15 punti in campionato, ma ora stiamo pensando allo Sporting e all'Europa League e basta".