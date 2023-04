Sporting-Juve, Allegri: "Per noi i punti sono sempre stati 59"

Giornata di fondamentale importanza in casa Juventus . Dopo la decisione del Collegio di garanzia dello Sport, che ha accolto il ricorso dei bianconeri rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione , la squadra di Allegri è attesa dalla sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona . A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida il tecnico bianconero ha dichiarato: “Per noi i punti sono sempre stati 59, l’ho sempre detto. I ragazzi li hanno conquistati sul campo, ora li vediamo anche visivamente".

Sporting-Juve, Allegri: "Chiesa deve giocare bene offensivamente"

Allegri ha proseguito: "È stata una giornata particolare, i ragazzi sono concentrati sulla partita conoscendo tutte le difficoltà di stasera" per poi concludere: "Chiesa deve fare una buona partita offensivamente. Tutti dobbiamo giocare meglio in attacco, quando c’è da difendere poi dovremo essere bravi a difendere tutti insieme. Dovremo avere un atteggiamento di equilibrio ma stasera la partita passerà di più dalla fase offensiva, dovremo fare bene offensivamente per creare difficoltà allo Sporting".