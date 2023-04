Allegri: Rabiot straordinario. Juve-Siviglia me l'aspettavo

La Juventus affronterà il Siviglia in semifinale di Europa League. I bianconeri di Allegri hanno pareggiato 1-1 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona dopo la vittoria per 1-0 dell'Allianz Stadium. Ad aprire il match ci ha pensato Rabiot, che poi ha procurato il rigore del pareggio di Edwards. Al termine della sfida Max Allegri ha dichiarato: "È stata una bella giornata, abbiamo sofferto ma abbiamo fatto una buona partita soprattutto all'inizio del secondo tempo dove abbiamo fatto cose buone. I ragazzi si sono comportati bene e siamo stati un pizzico fortunati".

Sporting-Juve, Allegri: "Dobbiamo ripartire in campionato" Allegri ha poi continuato: "Abbiamo portato a casa il risultato in una giornata in cui ci sono stati restituiti i punti. Dobbiamo ripartire in campionato, la situazione in classifica ci pesava un po'. Ora bisogna riconfermarsi nei primi quattro posti e migliorare perchè le ultime partite non sono andate bene". Sulla prestazione dei suoi centrocampisti: "Sono stati tutti bravi, i tre a centrocampo hanno fatto davvero una bella partita". Sul Siviglia, che affronterà la Juve in semifinale dopo aver eliminato il Manchester United: "Io mi aspettavo che passassero loro, sono una squadra rognosa che gioca bene, palleggia, ed è una società che ha vinto tante Europa League".

Sporting-Juve, Allegri su Chiesa e Rabiot Dopo un'altra considerazione sulla prestazione della squadra: "Ogni tanto affrettavamo la giocata all'interno dell'area, invece bisogna avere pazienza. Noi da fuori tiriamo poco, è una cosa che dobbiamo migliorare. Alex Sandro dietro è un po' più bloccato, mentre Cuadrado sale più spesso. Chiesa non ha bisogno di grandi sovrapposizioni, è stato bene in campo a livello tattico" Allegri chiude con un pensiero per Rabiot: "Deve ancora migliorare perchè ogni tanto arriva vicino all'area e non tira. È cresciuto tantissimo nella fase di gioco e nel palleggio. È diventato un giocatore importante e straordinario".

