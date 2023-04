Juventus, che numeri: soltanto tre squadre meglio in Europa

La Juventus riconquista le semifinali di una competizione europea dopo sei anni dalla sfida di Champions League contro il Monaco. I bianconeri ora contro il Siviglia avranno la possibilità di staccare il pass per volare a Budapest per la finale di Europa League alla Puskas Arena. L'ultimo precedente in questo torneo non sorride alla squadra di Allegri, che nel 2014 con Conte in panchina era stata eliminata dal Benfica, privandosi così la possibilità di giocare per il titolo davanti i propri tifosi allo Stadium.