Juve, cosa succede ora? Gli scenari tra nuovo processo e filone stipendi

E ora che succede? Ora ci sarà un nuovo processo, presso la Corte Federale d’Appello. Quantomeno per la società Juventus e per gli ex membri del suo Consiglio di amministrazione. Regolamento alla mano, bisognerà attendere le motivazioni del Collegio di Garanzia (questione di pochi giorni) e poi fissare l’udienza presso la Corte federale (che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo), dando però un tempo ragionevole alle parti per depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. E ancora: “tra la data di ricezione dell’avviso di fissazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l’esercizio effettivo del diritto di difesa”.