Juventus-Siviglia: i precedenti e le info per la trasferta spagnola

Per i ragazzi di Massimiliano Allegri si prospetta una doppia sfida non semplice, con i biancorossi che quando sono approdati in semifinale, hanno poi sempre vinto la competizione (4 volte su 4). I precedenti tra il Siviglia e la Juventus sono in tutto 4 , sempre in Champions League: due successi per i bianconeri, 1 pareggio e 1 vittoria per gli spagnoli. Le due compagini si sono trovate di fronte in due stagioni consecutive: 2015/16 e 2016/17, nello stesso girone di Champions. Nel 2015 un successo per parte: la Juventus vinse per 2-0 tra le mura amiche, mentre il Siviglia trionfò di misura al Sanchez Pizjuan. L'anno seguente, invece, 4 punti su 6 per i bianconeri, che pareggiarono per 0-0 allo Stadium ma vinsero per 1-3 in Spagna. Dunque per la Juve contro il Siviglia una vittoria e un pareggio in casa, una sconfitta e un successo in trasferta.

Le info sulla trasferta a Siviglia

Se tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti in vista della gara di andata all'Allianz Stadium sono già state fornite dal club bianconero (con i biglietti messi in vendita subito dopo la partita contro lo Sporting Lisbona), ancora nessuna novità per i ticket della sfida di ritorno. Di seguito, però, alcune preziose informazioni per il viaggio da sostenere fino ad arrivare al Sanchez Pizjuan. La modalità più facile per raggiungere Siviglia partendo da Torino è sicuramente in aereo: un viaggio dalla durata che oscilla in base alle compagnie aeree e ai cambi. Si potrebbe dunque partire da Caselle, con uno o due scali intermedi per poi, infine, arrivare a Siviglia. Un viaggio destinato a durare un lasso di tempo che varia tra le cinque e la decina ore considerando i vari step intermedi. Per il ritorno, invece, esistono voli diretti che possono portare dall'aeroporto di Siviglia a quello di Torino in circa 2 ore e 30 minuti. Tante le variabili, dunque, per il lasso di tempo e quindi anche per il prezzo: si parte da circa 250-300 euro a persona tra andata e ritorno, ma tanti i casi in cui i prezzi sono decisamente superiori. Una valida alternativa potrebbe essere quella di recarsi in treno all'aeroporto di Malpensa, e da lì volare direzione Siviglia, con il volo Milano-Siviglia della durata di circa 3 ore e con costi anche ridotti, ma in questo caso molto più complicato trovare delle tratte. Una volta arrivati all'aeroporto, ci si può recare al Sanchez Pizjuan in autobus (circa mezz'ora, costo di 3-4 euro) o magari in taxi (durata di una decina di minuti, costo che oscilla tra i 30 e i 40 euro). Possibile recarsi da Torino a Siviglia anche in treno, ma con un tragitto decisamente più lungo (intorno alle 16 ore totali) e con un prezzo che può comunque variare tra i 200 e i 400 euro. Circa un giorno di viaggio in pullman invece, mentre per chi decidesse di recarsi in auto il viaggio senza sosta durerebbe circa 18 ore (poco più di 1800 km).