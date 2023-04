Gatti contro Osimhen: il difensore verso la prova del 9 in Juve-Napoli

E ora la prova del 9. Nel senso del più pericoloso numero 9 - e del più pericoloso centravanti, considerando anche quelli che indossano maglie con altri numeri - che calchi i campi della Serie A: Victor Osimhen . Un test a cui dovrà probabilmente far fronte domenica in Juventus-Napoli Federico Gatti , visto che Gleison Bremer ha lasciato il campo giovedì sera a Lisbona a una ventina di minuti dalla fine per un problema ai flessori della coscia sinistra. Problema rigaurdo al quale trapela ottimismo, ma in attesa che gli esami lo confermino è lecito aspettarsi che possa comunque osservare un turno di riposo. Anche perché la Juve dovrà poi tornare in campo mercoledì nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e più in generale è attesa, a partire da quella col Napoli, da nove partite nei prossimi 29 giorni.

Il momento giusto

Contro il Napoli, dunque dovrebbe essere Gatti a mettersi alla prova contro Osimhen, anziché Bremer a cercare di prendersi una rivincita sulla partita d’andata, finita 5-1 per la squadra di Spalletti, in cui il centravanti nigeriano lo aveva messo in grande difficoltà. Come del resto ha fatto contro la gran parte dei difensori incontrati finora, grazie a un mix di forza, agilità ed esplosività difficile da arginare. Toccherà, come detto, probabilmente a Gatti provarci, ovviamente con l’aiuto indispensabile dei compagni, sia che Allegri torni alla difesa a tre, sia che, più probabile, confermi quella a quattro di Lisbona. Test durissimo, al quale però l’ex Frosinone non potrebbe arrivare meglio: una serie di grandi partite testimonia il suo ottimo momento di forma, il primo gol in Serie A gli ha dato ulteriore spinta a livello psicologico e avendo giocato solo una ventina di minuti giovedì sarà anche fresco. Pronto per la prova del 9, insomma. Consapevole che, quand’anche dovesse fallirla, ne uscirebbe rimandato e non certo bocciato, dopo ciò che ha mostrato nell’ultimo mese.