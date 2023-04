Juve, altro ko: Allegri eguaglia Delneri, cosa non succedeva dal 2011

La Juventus ha perso contro il Napoli nel 31° turno di Serie A e ha rimediato la terza sconfitta di fila in campionato. La formazione di Allegri, infatti, prima della sfida contro la squadra di Spalletti, era reduce da due ko consecutivi in trasferta: in casa del Sassuolo e sul campo della Lazio. La Juve, nonostante gli ultimi risultati negativi in Serie A e grazie alla restituzione dei 15 punti di penalizzazione, è momentaneamente in terza posizione nella classifica del massimo campionato italiano a quota 59, ma deve ritrovare il riscatto in vista della lotta per i primi quattro posti, che valgono la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.