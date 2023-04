Allegri, l'Inter e lo stimolo Juve per la madre di tutte le partite

Vlahovic, il forfeit e la crisi

Il tecnico livornese punta tutto sugli stimoli che si possono innescare con una finale ad un passo da conquistare. A conferma del fatto che si tratti di una annata balorda ecco l’ennesima tegola ovvero il probabile forfait di Vlahovic a causa di una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento (per il serbo un'annata da incubo, non segna su azione da una vita e tra pubalgia e altri guai non trova continuità).

Allegri, il rebus formazione

A questo punto la formazione ma più che altro il modulo diventa un rebus visto che la possibilità di vedere una partita da 120 minuti non è remota. Anzi. Bisogna tenersi cartucce da sparare nel corso della partita altrimenti si rischia di bruciarsi tutto nel finale come successo con l’Inter e col Napoli.